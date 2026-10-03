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İsrail, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Nebatiye'de 2 hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları düzenledi. NNA'ya göre İsrail uçakları, Nebatiye'ye bağlı Beni Hayyan beldesini 2 hava saldırısıyla hedef aldı; gece Mecdel Zun'da patlatmalar yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Nebatiye'ye bağlı Beni Hayyan beldesini 2 hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail ordusunun ayrıca gece saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun beldesinde büyük çaplı patlatmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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