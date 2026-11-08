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İsrail askerlerinin Kalkilya'da bir genci bacağından vurduğu belirtildi

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Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde Kefr Saba semtine baskın düzenledi. Askerlerin baskın sırasında bir genci bacağından gerçek mermiyle vurduğu belirtildi, vurulan genç hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde bir genci bacağından vurduğu belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Kalkilya'nın Kefr Saba semtine baskın düzenledi.

Askerlerin baskın sırasında bacağından gerçek mermiyle vurduğu genç hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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