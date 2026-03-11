Haberler

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 6 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 6 Filistinlinin yaralandığı, Kızılay ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği bildirildi. Nablus ve çevresindeki çeşitli bölgelerde aramalar yapıldığı ve bölge sakinlerine saldırıldığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada ekiplerinin, İsrail ordusunun Nablus'un Eski Şehir bölgesinde düzenlediği baskında yaralanan biri 14 yaşında 2 Filistinliye müdahale ettiğini aktardı.

Açıklamada, Tubas kentindeki Tammun beldesinde de İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırıda 4 Filistinlinin yaralandığı, Kızılay ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde müdahale edildiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar gerçekleştirdi.

İsrail askerleri Nablus kentinde dükkanlarda arama yaptı, ses bombası attı ve geri çekilmeden önce bölge sakinlerine saldırdı.

Nablus'un Duma ve Burka beldelerinde birçok bölgeye baskın düzenleyen İsrail güçleri, Duma beldesinde bir evi sorgu merkezine dönüştürdü.

İsrail ordusu ayrıca Tulkerim, El Halil kentinin Şuyuh beldesi, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
