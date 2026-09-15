İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınında 1 Filistinli ağır yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentine düzenlediği baskında 1 Filistinlinin ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da, İsrail güçlerinin sabaha karşı El-Bire'nin Eş-Şerayit bölgesine baskın düzenlediği ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise baskın sırasında 1 kişinin karın ve uyluk bölgesinden gerçek mermiyle vurulduğu ve durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerine sürekli baskınlar düzenleyerek Filistinlilere ateş açıyor. Bu baskınlarda şu ana kadar çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA