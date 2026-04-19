Haberler

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırısında bir Filistinli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki kontrol noktasında açtığı ateş sonucu bir Filistinli işçi yaralandı. Olay, iş yerlerine ulaşmaya çalışan işçilere yönelik artan ihlallerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki ez-Zahiriyye kontrol noktası yakınlarında, açtığı ateş sonucu bir Filistinli işçinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, El Halil kentinde bulunan ez-Zahiriyye kontrol noktasında bir grup Filistinli işçiye ateş açtı. Olayda genç bir Filistinli işçi yaralandı.

Haberde, yaralanan Filistinlinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun, iş yerlerine ulaşmaya çalışan Filistinli işçilere yönelik ihlallerinin her gün daha da arttığı ve zaman zaman gerçek mermi kullandığı, bunun son aylarda yaralanma ve can kayıplarına yol açtığı ifade ediliyor.

Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana İsrail'in, Filistinli işçilerin işlerine dönmelerini büyük ölçüde engellediği ve bazılarını alternatif ve tehlikeli yollar kullanmaya zorladığı belirtiliyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte 1149'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Layan Bsharat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

