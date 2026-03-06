İsrail askerlerinin Gazze'de açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail askerleri tarafından açılan ateşte bir Filistinli yaşamını yitirdi. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 120'ye ulaştığı bildirildi.
İsrail askerlerinin Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail askerleri, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir Filistinliyi gerçek mermiyle hedef aldı.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu vurulan Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 120'ye ulaştığı açıklanmıştı.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu