İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan Filistinli hayatını kaybetti
Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Mahmud el-Kara, hastanede yaşamını yitirdi. Ayrıca Beyt Lahiya'da da sivillere yönelik açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı.
Yerel sağlık kaynaklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail askerleri Mahmud el-Kara'yı dün Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınlarında ateş açarak yaraladı.
Hastanede yaşam mücadelesi veren Kara bugün yaşamını yitirdi.
Diğer yandan, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde sivillere ateş açması sonucu, Filistinli bir çocuğun yaralandığı bildirildi.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu