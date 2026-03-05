Haberler

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da özel gereksinimli bir Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde özel ihtiyaç sahibi bir Filistinliyi vücudunun alt kısmından yaraladı. Filistin Kızılayı, gencin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde özel ihtiyaç sahibi 1 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Ramallah yakınındaki Harbesa Beni Haris köyüne baskın düzenledi.

Askerler, burada, özel gereksinimli bir Filistinliye ateş açtı. Vücudunun alt kısmından yaralanan Filistinli genç hastaneye kaldırıldı.

Yaralı gencin durumuna dair detay verilmedi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
