İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü

Güncelleme:
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti, bir diğeri ise yaralandı. Olay, Lubban eş-Şarkiyye köyünde gerçekleşti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü, bir kişiyi ise yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki Hattab Muhammed Serhan Daragme, Nablus'a bağlı Lubban eş-Şarkiyye köyünde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Lubban eş-Şarkiyye köyüne düzenlenen baskında 1 Filistinlinin öldürüldüğünü, 1 Filistinlinin de yaralandığını belirtti.

Yerel kaynaklar, öldürülen Filistinlinin Nablus- Ramallah yolu üzerindeki köyün güney girişinde İsrail askerlerince vurulduğunu, yaralı Filistinlinin ise hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu aktardı.

İsrail ordusuna bağlı birlikler, dün askeri buldozer eşliğinde Lubban eş-Şarkiyye köyüne baskın düzenleyerek köyün ana girişini toprak bariyerlerle kapatmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
