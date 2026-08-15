İsrail'in Doğu Kudüs'te Düğün Salonuna Baskını
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün El-Ayzeriyye beldesinde Filistinlilere ait bir düğün salonuna baskın gerçekleştirdi.
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün El-Ayzeriyye beldesinde Filistinlilere ait bir düğün salonuna baskın gerçekleştirdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye beldesindeki bir düğün salonuna girerek içerideki davetlilere sert müdahalede bulundu.
Filistinli davetlilere ses ve gaz bombalarıyla saldıran İsrail askerlerinin, düğün alanında bulunan gençlerden bazılarını şiddetle darbettikten sonra gözaltına aldığı bildirildi.
Kaynak: AA