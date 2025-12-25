İsrail askerleri, Doğu Kudüs'te Ayrım Duvarı yakınında bir Filistinliyi ateş ederek yaraladı

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Ayrım (Utanç) Duvarı"nı geçmeye çalışan Filistinli bir genci vurarak yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabası yakınlarında "Ayrım Duvarı"nı geçmeye çalışan Filistinli bir gence ateş açtığı belirtildi.

İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan gence, Filistin Kızılayına bağlı ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bir genci vurarak yaraladı

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da yine Filistinlilere ve mülklerine saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Ramallah'ın doğusunda yer alan Deyr Cerir beldesinde Filistinlilerin evlerine saldırdı.

Silahlı İsrailliler Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda, Filistinli bir genç vurularak yaralandı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım (Utanç) Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki üç milyona yakın Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.