İsrail askerleri, Batı Şeria'da "Hind Receb'in Sesi" filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı

Güncelleme:
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesine baskın düzenleyerek etkinlik öncesinde 6 kişiyi yaraladı. Öğrenciler, dayanışma amacıyla 'Hind Receb'in Sesi' filminin gösterimine hazırlanıyordu.

İsrail askerleri, "Hind Receb'in Sesi" filminin gösterimini engellemek için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesine baskın düzenleyerek 6 kişiyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre üniversite öğrencileri, Filistinli esirlerle dayanışma amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

İsrail askerleri, etkinlik kapsamında öğrenciler "Hind Receb'in Sesi" filminin gösterimine hazırlanırken üniversiteye baskın düzenledi.

Kapıları kırarak içeri giren askerler, gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, 3 öğrencinin bacaklarından gerçek mermiyle yaralandığı, 3 kişinin de şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
