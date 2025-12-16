Haberler

İsrail askerleri Doğu Kudüs'te Ayrım Duvarı yakınında 2 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
İsrail askerleri, Doğu Kudüs'teki Er-Ram kasabasındaki Ayrım Duvarı yakınında iki Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılayı, açılan ateş sonucu bir gencin ayağından, diğerinin ise dizinden yaralandığını duyurdu. Bu tür saldırılarda son dönemde artış yaşanıyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki "Ayrım (Utanç) Duvarı" yakınında 2 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerlerinin, Ayrım Duvarı'nda Filistinlilere yönelik saldırıları bugün de devam etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç ayağından diğeri ise dizinden yaralandı.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor. Bu tür saldırılarda son dönemde artış yaşandığı göze çarpıyor.

Filistin İşçiler Birliğinin verilerine göre, 8 Ekim 2023-28 Ekim 2025 arasında 44 Filistinli işçi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybederken binlercesi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
