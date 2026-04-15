Haberler

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Zekat Komitesi binasına baskın düzenleyerek 2 kişiyi gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerleri, El Halil kentinde Filistin Vakıflar Bakanlığına bağlı Zekat Komitesine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskın sırasında çeşitli evlere de giren askerler, Filistinlilerin eşyalarına zarar verdi ve birçok aracın camlarını kırdı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri El Halil kentinin çeşitli bölgelerine baskınlar gerçekleştirdi.

El Halil'de birçok eve de baskın yapan İsrail askerlerinin arama yapma bahanesiyle Filistinlilerin eşyalarına zarar verdiği, ayrıca bölgede birçok aracın camlarını kırdığı kaydedildi.

İsrail askerleri dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki İslami Hayır Derneği'ne baskın düzenlemişti.

Askerler düzenlediği baskında eski Filistin Vakıflar Bakanı ve İslami Hayır Derneği Başkanı Hatim el-Bekri'yi ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına almıştı.

İsrail askerleri baskın sırasında WAFA muhabiri Cevad et-Temimi'nin de aralarında bulunduğu Filistinlileri alıkoymuştu.

İslami Hayır Derneği'nin El Halil'de yaklaşık 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü 9 okul ile yaklaşık 6 bin yetime hizmet veren sosyal hizmet kurumunu yönettiği bildiriliyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun baskın ve gözaltı operasyonlarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

