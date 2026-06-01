İsrail askerleri Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda onlarca evi ateşe verdi

İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda onlarca ev ve mülkü ateşe verdi. Ateşkese rağmen saldırılar sürerken, 10 Ekim 2025'ten bu yana 932 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail askerleri, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki onlarca ev ve mülkü ateşe verdi.

Çıkan yangın nedeniyle bölgeden yoğun duman yükselirken, alevler Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden görüldü.

İsrail'e ait "Apache" tipi helikopterlerin de Gazze kentinin batı kesimleri üzerinde yoğun şekilde uçuşlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 932 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 859 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 941'e, yaralı sayısının da 172 bin 967'ye yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
