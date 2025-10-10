Haberler

İsrail Askerleri Cenin'de Filistinliyi Öldürdü, Bir Çocuk Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
İsrail askerlerinin Cenin kentindeki baskınları sırasında bir Filistinli hayatını kaybetti, 15 yaşındaki bir çocuk ise yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, olayı doğruladı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü, bir çocuğu da yaraladığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Cenin'deki pek çok mahalleye baskın düzenledi ve Filistinlilere ateş açtı.

Askerler, Sinema Kavşağı bölgesi, Cenin Devlet Hastanesi ve El-Emel Hastanesi çevresine piyade birliği konuşlandırdı ve bir genci de gözaltına aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Muhammed Adnan Yusuf Selame (25) isimli Filistinlinin Sinema Kavşağı yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği, 15 yaşındaki bir çocuğun da şarapnel parçasıyla karnından ve boynundan yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
