İsrail askerleri Beytüllahim'de bir Filistinliyi uyluğundan vurarak yaraladı

İsrail askerleri Beytüllahim'de bir Filistinliyi uyluğundan vurarak yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filistin Kızılayının yazılı açıklamasına göre, İsrail askerleri Beytüllahim yakınlarındaki El-Hıms Vadisi'nde bir Filistinliyi uyluğundan gerçek mermiyle vurdu. Yaralanan Filistinli hastaneye kaldırıldı.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinliyi vurarak yaraladığı belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Beytüllahim yakınlarındaki El-Hıms Vadisi'nde bir Filistinliyi uyluğundan gerçek mermiyle vurdu.
Yaralanan Filistinli hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA