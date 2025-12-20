İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems Mülteci Kampı yakınlarında Filistinli bir genci yaraladığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, kamp içinde ve çevresinde bulunan İsrail güçleri, Nur Şems Mülteci Kampı'nın batı girişi yakınlarında bir gence ateş açtı.

Söz konusu genç bacaklarından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırılar, ardından Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına da yönelmişti.

İsrail, Cenin ve Tulkerim kentindeki mülteci kamplarında 50 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etti. İki kentteki mülteci kamplarında bulunan yapıları yoğun biçimde yıkan İsrail ordusu, bölgedeki işgalini sürdürüyor ve halkın evlerine dönmesine de izin vermiyor.