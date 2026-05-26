Haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına alırken, Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki baskın ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Nablus'un çeşitli mahallelerine baskın düzenledi.

İsrail askerleri çok sayıda eve zorla girerek arama yaptı, eşyalara zarar verdi Baskınlarda biri eski tutuklu 5 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail askerleri Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine de baskın düzenleyerek bazı evlerde arama yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda en az 1200'e yakın Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi de zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Sercan'ın özel hayatını ifşa etti: Evlenmeyi bile düşünüyordu
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Müstakil evde çıkan yangın 4'ü çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı

Korkunç yangın 4'ü çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor
Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskanıp ateşe verdi

Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskandığı çocuğa kabusu yaşattı