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İsrail askerleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail askerleri, Batı Şeria'da El Halil kenti ve Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata beldesine düzenledikleri baskınlarla 13 Filistinliyi gözaltına aldı. Ayrıca Şafat Mülteci Kampı'na yapılan baskında evlere zehirli gaz ve ses bombası atıldı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, El Halil kenti ve Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata beldesine baskın düzenledi.

Askerler, El-Halil'de 12, Anata'da 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Şafat Mülteci Kampı'na da baskın düzenleyen askerler, Filistinlilerin evlerine zehirli gaz ve ses bombası attı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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