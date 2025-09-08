İsrail Askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Haberler

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlar sonucunda 10 Filistinliyi gözaltına aldı. El Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Kalkilya gibi kentlerde gerçekleşen baskınlarda eşyalara zarar verildi ve bir Filistinli darbedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine baskın düzenleyerek biri kadın 5 Filistinliyi gözaltına aldı. Beytüllahim'de de 2 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Ramallah ve Kalkilya kentleri ile Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi evlerine baskınlar düzenleyip gözaltına aldı. Baskınlar sırasında eşyalara zarar verildiği aktarıldı.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus kentinin güneyindeki Usrin köyüne saldırı düzenledi.

Köyde bir Filistinliyi darbeden İsrailli grup, 3 araca camlarını kırarak zarar verdi.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
