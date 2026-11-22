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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusunda yer alan Hizma beldesi yakınlarındaki ırkçı Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışan Filistinli işçilere ateş açması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı, yaklaşık 18 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Ayrım Duvarı'na tırmanarak Kudüs'e geçmeye çalışan Filistinli işçilere ateş açtı.

Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken 18 kişi gözaltına alındı.

Filistin Kızılayı ise Hizma beldesi yakınlarında İsrail askerlerince darbedilen ve Ayrım Duvarı'ndan düşen 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Kudüs'e sızma girişimleri olması ihtimaline karşılık Hizma beldesinin girişlerini trafiğe kapattı ve güvenlik önlemlerini artırdı.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve saldırılara maruz kalıyor.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail içindeki iş yerlerine ulaşmak isteyen onlarca Filistinli işçi bu saldırılarda hayatını kaybetti veya yaralandı, binlercesi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA