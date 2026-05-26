Haberler

İsrail askerleri, Batı Şeria'da engelli ve yaşlı bir Filistinliyi zorla gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde bacağını kaybetmiş yaşlı bir Filistinliyi koltuk değneklerine el koyarak yaka paça sürükleyip gözaltına aldı. Olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde ampüte ve yaşlı bir Filistinliyi zorla gözaltına aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin yaşlı ve ampüte bir Filistinliyi yaka paça sürükleyerek gözaltına aldığı görülüyor.

Filistinli adamın, geçen yıl Mesafir Yatta'da Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli tarafından vurulması sonucu bacağını kaybettiği bildirildi.

Sosyal medyada, ampüte Filistinlinin, İsrail askerlerince kol ve bacaklarından tutularak sürüklendiği görüntüler yer aldı.

İsrail askerlerinin Filistinlinin koltuk değneklerine de el koyduğu görülen görüntülerde, yaşlı adamın gözaltına alınmamak için direndiği ancak fiziksel durumu nedeniyle askerlere karşı koyamadığı dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi de zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile ilgili başvurusunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye adını ezbere biliyor
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı

5 yıl Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'a transfer oldu
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya

Transferde ters köşe!
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı