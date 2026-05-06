İsrail askerinin, Lübnan'da Meryem Ana heykeline hakareti tepkiyle karşılandı

İsrail askerinin Lübnan'ın güneyinde Hristiyanların yaşadığı bölgede bulunan Meryem Ana heykeline hakareti tepki gördü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail askerinin Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köyü Debel'de Meryem Ana heykelinin ağzına sigara koyduğu fotoğrafı teyit edildi.

Debel köyünde çekildiği belirlenen fotoğrafta, bir askerin heykelinin ağzına sigara yerleştirirken, diğer askerlerin ise bu anın fotoğrafını çektiği ve sosyal medyadan paylaşıldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise askerlerin Hristiyanların dini sembollerine ilişkin yaptıklarını "uygunsuz bir davranış ve ordunun değerlerinden sapması" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun konuya ilişkin "olayın incelendiği ve bulgular ışığında gerekli adımlar atılacağı" yönünde açıklama yaptığı aktarıldı.

Hazreti İsa'yı simgeleyen heykele saldırı tepki toplamıştı

İsrail ordusuna mensup bir asker, 19 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde İsrail'in işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli balyozla parçalamıştı.

İsrail ordusu, olaya ait fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail askerinin dini sembole yönelik davranışı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olay için özür dilerken, heykeli tahrip eden ve fotoğraflayan iki askerin muharebe görevinden uzaklaştırıldığı ve haklarında 30 gün askeri hapis cezası verildiği açıklanmıştı.

Hazreti İsa'yı simgeleyen heykele saldırının tepki toplamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, diplomat George Deek'i Hristiyan Dünyası Özel Temsilcisi olarak atamıştı.