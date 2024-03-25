İsrail askeri, markette alışveriş yapan küçük çocuğu önce soydu sonra darbetti

İsrail askeri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir markette ailesiyle alışveriş yapan küçük çocuğun üstündeki kıyafeti zorla çıkarttı ve şiddet uyguladı.

Sosyal medyada yer alan görüntüde, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir markette 10 yaşlarında Filistinli bir çocuğun küçük kardeşi ve annesiyle alışveriş yaptığı görülüyor. Bu sırada markete giren tam teçhizatlı ve silahlı 4 İsrail askerinden biri, yanına çağırdığı Filistinli çocuğun suratına ve kafasına vurarak şiddet uygularken küçük çocuğun üzerindeki kıyafeti de zorla çıkartıyor.

ÇOCUĞUN KIYAFETİNİ PARAMPARÇA ETTİ

Küçük çocuğun maruz kaldığı şiddetten dolayı korkudan ellerini havaya kaldırmasının yer aldığı görüntüde, İsrail askerlerinin, uyguladıkları şiddete tepki verdiği anlaşılan kasa bölümünde oturan kişiye de "Sus" işareti yaptığı fark ediliyor. Küçük çocuğa saldıran İsrail askerinin yırtmaya çalıştığı kıyafeti bir başka askere verdiği, onun da paramparça ettiği görülüyor.