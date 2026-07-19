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İsrail askeri güçleri Suriye'nin Kuneytra iline girdi

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İsrail ordusuna ait 6 askeri araçtan oluşan birlik, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra iline girerek Kudna Barajı yönünde ilerledi. İHA'ların eşlik ettiği araçların hareketi, İsrail'in bölgedeki ihlallerinin bir parçası olarak kaydedildi.

İsrail ordusuna ait 6 askeri araçtan oluşan bir birliğin Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra iline girdiği bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail işgal güçlerine ait 6 askeri araç, Kuneytra'nın orta kırsalındaki Kudna Barajı yönüne doğru ilerledi.

Haberde, askeri araçların ilerleyişine insansız hava araçlarının (İHA) da eşlik ettiği belirtildi.

Suriye'nin güney bölgeleri, aylardır İsrail'in askeri kontrol noktaları kurma, baskın, arama ve gözaltı faaliyetlerini de içeren mükerrer ihlallerine ve sızma girişimlerine sahne oluyor.

Kaynak: AA / Saber Ghanem Ibrahım Eıd
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