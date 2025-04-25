İsrail Askeri Araçları Filistinli Gençleri Yaraladı, Baskınlar Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında İsrail askeri aracının çarpması sonucu iki Filistinli genç yaralandı.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde, Cenin'in güneyindeki Ya'bad kasabasında İsrail ordusuna ait bir askeri cipin çarptığı iki gencin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan aktivistler, İsrail askerlerinin El-Halil'in kuzeyindeki Beyt Emr kasabasında 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğa saldırdığını, çocuğu sürükleyip kötü muamele ettiğini gösteren bir videoyu sosyal medya platformlarında yayınladı.

İsrail ordusunun ve İsraillilerin ihlallerini belgeleyen aktivistlerden Muhammed İyad Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu çocuğun Ahmed Halid El-Alami olduğunu ve ordunun kasabaya düzenlediği baskında gözaltına alındığını söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, El-Malih ve Bedevi Çadırları Konseyi Başkanı Mehdi Derağime, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Vadi el-Fav'da Filistinlilerin adına resmi olarak kayıtlı bir araziyi çitle çevirip, arazide ekim yapmaya başladığını bildirdi.

Derağime, Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki El-Farisiye bölgesinde de İsraillilerin bir çobana saldırarak hayvanlarını çalmaya çalıştığını dile getirdi.

Batı Şeria'nın güneyinde ise İsrail ordusunun, El-Halil'in güneyindeki El-Fevvar kampına düzenlediği baskın sırasında askerlerin sokak aralarında ve evlerin arasında kurşun ve göz yaşartıcı gaz bombaları atması sonucu bazı kişiler gazdan etkilendi.