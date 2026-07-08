İsrail, Gazze'den alıkonulan doktor Ebu Safiyye'nin tıbbi muayeneden geçtiğini iddia etti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin hapiste esir tutulan ve son dönemde sağlık durumunun kötüleştiği belirtilen Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin tıbbi muayeneden geçtiğini iddia etti.

İsrail, "İnsan Hakları İçin Doktorlar" (PHRI) tarafından yapılan başvuru üzerine Yüksek Mahkeme'nin doktor Ebu Safiyye'nin durumu hakkında bilgi talebine yanıt verdi.

Gerekli tıbbi yardım sağlanmadığı için hayati tehlike altında olduğu belirtilen Ebu Safiyye'nin durumuna ilişkin açıklamada İsrail, Gazze'den alıkonulan ve Ramle kentindeki Nitzan Hapishanesi'ne bağlı yüksek güvenlikli gözaltı merkezine nakledilen doktorun, alıkonulduğu günden bugüne çok sayıda tıbbi muayeneden geçtiğini öne sürdü.

İsrail, bu iddiasına karşın söz konusu muayenelerin neden gerekli olduğu, sonuçları veya Filistinli doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu yönündeki haberlerle nasıl bir ilişkisi olduğuna dair detay vermezken Ebu Safiyye'nin işkence gördüğüne ilişkin ifadelere de değinmedi.

İsrail devletinin Yüksek Mahkeme'nin talebine verdiği yanıta ilişkin açıklama yapan PHRI, bu noktalara dikkati çekerek verilen yanıtın ortaya ciddi soruların çıkmasına neden olduğunu kaydetti.

Ayrıca açıklamada, PHRI'nın İsrail'in Gazze'den alıkonulan ve suçlama olmaksızın esir tutulan 14 Filistinli doktorun serbest bırakılması talebinin duruşma yapılmaksızın reddini istediği aktarıldı.

"Ebu Safiyye şiddetli darptan kaynaklı sağlık sorunları yaşıyor"

Ebu Safiyye'nin avukatı Nasır Avde, müvekkilini gözaltı merkezinde ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Filistinli doktorun tekrarlayan fiziki saldırılara maruz kaldığını bildirmişti.

Avde, Ebu Safiyye'nin ciddi yaralanmalarının bulunduğunu, sağlık durumunun hızla kötüleştiğini ve hayatının doğrudan tehlike altında olduğunu belirtmişti.

PHRI, gözaltı merkezlerini resmi olarak denetleme yetkisi bulunan bir Yüksek Mahkeme yargıcından Ebu Safiyye'yi acilen ziyaret etmesini talep etmişti.

Dernek ayrıca, hayati tehlikesi bulunan Filistinli doktorun bir kardiyolog ve avukat heyeti tarafından ziyaret edilebilmesi için mahkemeye ek başvurularda bulunulacağını kaydetmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın gözaltında tutulan Gazzeli 14 Filistinli doktorun serbest bırakılması talebiyle yapılan başvuru dolayısıyla İsrail hükümetine yanıt vermesi için salı gününe kadar süre tanımıştı.