İsrail, Batı Şeria'daki Al Jazeera ofisinin kapalı kalma süresini 3 ay daha uzattı

Güncelleme:
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Al Jazeera ofisinin faaliyetlerini 90 gün daha durdurma kararı aldı. Bu karar, ofisin kapatılmasıyla ilgili olarak alınan 13. karar oldu.

Uluslararası Orta Doğu Medya Merkezi (IMEMC) haberine göre, ilk kez 22 Eylül 2024'te alınan kapatma kararı 3 aylık yeni bir kararla 13. kez uzatıldı.

Bölgedeki tanıkların aktardığına göre, İsrail askerleri, sabah saatlerinde Ramallah'ın merkezindeki Al Jazeera televizyon kanalının ofisine baskın düzenledi.

Baskınla eş zamanlı ofisin bulunduğu Manara kavşağı çevresinde göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları atan İsrail askerleri, kentin kuzey girişinde sıkı güvenlik tedbirleri eşliğinde Ayn Siniya ve İtara geçiş noktalarını saatlerce kapalı tuttu.

Ramallah'taki Al Jazeera ofisinin kapatılması

İsrail ordusu, 22 Eylül 2024'te Al Jazeera televizyonunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisine baskın düzenlemiş ve ofis kapatılmıştı.

Al Jazeera, o günkü gelişmeye ilişkin haberinde ofisin 45 gün süreyle askeri emir gereği kapatıldığını duyurmuştu.

Ağır silahlarla gerçekleştirilen baskında ofisteki tüm ekipman ve belgelere el koyan İsrail askerlerinin bunları kamyonlarla taşıdığı, çalışanların arabalarını kullanmasını engellediği aktarılmıştı.

Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisinin basılması ve kapatılmasından 4 ay önce de kanalın Kudüs'teki ofisi kapatılmıştı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
