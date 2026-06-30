Gazze'de böbrek hastaları ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

Gazze Şeridi'ndeki böbrek hastaları, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle diyaliz cihazlarının durduğuna dikkati çekerek "Her an ölümle karşı karşıyayız." dedi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde toplanan Filistinli hastalar İsrail'in sürdürdüğü abluka nedeniyle diyalize girme süreleriyle ilgili kısıtlamalara dikkati çekmek için gösteri düzenledi.

Dünya Sağlık Örgütüne seslenen Filistinliler, İsrail'in ablukası nedeniyle diyaliz cihazlarında kullanılan sarf malzemelerinin tükenme aşamasına geldiği için diyalize girme sürelerinin kısıtlandığını belirtti.

Örgüte acil müdahale talebinde bulunan Filistinli hastalar, Gazze Şeridi'ne tıbbi ekipmanların girişini sağlayarak diyaliz makinelerinin çalıştırılması çağrısında bulundu.

Böbrek hastaları çok acı çekiyor

Filistinli hastalardan Vail Sukeyk, AA muhabirine sarf malzemelerinin yokluğu nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki böbrek hastalarının çok acı çektiğini söyledi.

Diyaliz cihazlarının çalıştırılmasında kullanılan temel malzemelerden biri olan sodyum bikarbonatın bulunamadığını dile getiren Sukeyk, şunları kaydetti:

"Sodyum bikarbonatın yokluğu nedeniyle diyalize girme oturumları kısıtlanıyor veya tümüyle iptal oluyor. Bu da düzenli olarak diyalize girmesi gereken böbrek hastalarının hayatını tehdit ediyor."

Filistin Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'ne seslenen Sukeyk, "Sodyum bikarbonatı temin edin yoksa tüm hastalar ölümle karşı karşıya olacak." dedi.

"Her an ölümle karşı karşıyayız"

Filistinli hastalardan Hanan Nur da diyaliz cihazlarının sarf malzemeleri olmadan çalıştırılamadığını vurgulayarak "Şifa Hastanesi de malzeme yokluğu nedeniyle haftalık diyalize girme oturumlarını 6 saat kısmak zorunda kaldı." diye konuştu.

"Her an ölümle karşı karşıyayız." diyen Nur, Dünya Sağlık Örgütüne seslenerek İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan böbrek hastalarını kurtarmaları çağrısında bulundu.

Bir diğer hasta Teysir Muhammed de Gazze Şeridi'ndeki böbrek hastalarının daha önce haftada 3 veya 4 kez diyalize girdiklerini ancak sarf malzemelerinin bulunamamasından dolayı haftada 2 kez girebildiklerini kaydetti.

İsrail ablukasının bu şekilde devam etmesi durumunda böbrek hastaları arasında ölüm vakalarının artacağını belirten Muhammed, uluslararası toplumun acil harekete geçmesi talebinde bulundu.

Gazze Şeridi'nde diyaliz hizmeti sunmaya devam eden 4 sağlık merkezinden biri olan Şifa Hastanesi, Gazze kentindeki tek merkez olma özelliğini taşıyor.

Gazze'deki diğer merkezler ise güneydeki Nasır Hastanesi, orta kesimdeki Aksa Şehitleri Hastanesi ve Zevayide beldesinde bulunuyor.

Kaynak: AA