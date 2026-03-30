İsrail televizyonu: İsrail, ABD'ye Orta Doğu'daki bazı üslerini ülkeye taşıma teklifinde bulundu

İsrail, ABD'ye Orta Doğu'daki bazı askeri üslerini İsrail'e taşımasını ve ülkede yeni üsler kurmasını önerdi. İki ülke arasında bu konu üzerinde görüşmeler devam ediyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail, mevcut saldırılar sona erdikten sonra ABD'yi, Katar gibi bölge ülkelerindeki bazı üslerini İsrail'e taşımaya ve ülkede yeni üsler kurmaya davet etti.

ABD ve İsrail şu anda bu öneri üzerinde görüşmeler yürütüyor.

İsrail basınına göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Katar'dan tamamen taşınması olası görünmüyor, ancak İsrail'de yeni bir ABD üssü kurulması oldukça muhtemel.

Kanal 12'nin haberinde, "İsrail güvenlik teşkilatının, ABD kuvvetlerinin halihazırda bölgede bulunması ve gelişen güvenlik sorunları ışığında, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri konumlanma haritasını yeniden şekillendirmek için bir fırsat gördüğü" belirtildi.

Haberde sözlerine yer verilen İsrailli bir kaynak ise, "İsrail'deki Amerikan üsleri her iki taraf için de stratejik bir avantaj yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha

İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha

18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

Canlı yayında ecel terleri! İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı
Tepki çeken paylaşım! Görenler hayret ediyor

Tepki çeken paylaşım!
Genç kadın gassallığı bıraktı: Nedeni tartışma yaratacak cinsten

Gassallığı bıraktı! Nedeni yorum bombardımanına tutuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti