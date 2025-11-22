İsrail, ABD'li Doktorun Gazze'ye Girişini Engelledi

İsrail'in, 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırıma varan saldırılarında yaralanan Filistinlileri ameliyat edecek ABD'li Doktor Feroze Sidhwa'nın Gazze Şeridi'ne girişini engellediği bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Doktor Sidhwa'nın İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Filistinlinin acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu Gazze'ye geçmek için aldığı izin gerekçe gösterilmeksizin iptal edildi.

Doktor Sidhwa, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nin (COGAT) iki hafta verdiği ön onay sonrası ABD'den Ürdün'e geçti.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu MedGlobal'in organizasyonunda bir araya gelen sağlık heyeti bünyesinde Ürdün'e gelen Sidhwa'ya izin verilmeyeceği 12 Kasım'da bildirildi.

Karın yaralanmaları rehabilitasyonu konusunda uzman ABD'li Doktor Feroze Sidhwa'nın Gazze'de Filistinli yaralıları ameliyat etmesi ve Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ndeki sağlık ekiplerine eğitim vermesi planlanıyordu.

Uluslararası sağlık kuruluşları, İsrail saldırılarında yaralanan hastaların bir an önce iyileşebilmesi için yerel sağlık personeline acilen eğitim verilmesi gerekliliğinin altını çiziyor.

Aralarında binlerce çocuğun da bulunduğu on binlerce Filistinli yaralının büyük bir bölümünün karın travması geçirdiği ve kolostomi ameliyatı olduğu aktarılıyor. Ancak Filistinli hastalar, tam olarak iyileşebilmek ve bağırsak fonksiyonlarını geri kazanabilmek için Doktor Sidhwa'nın uzmanlaştığı bir ameliyata ihtiyaç duyuyor.

İsrail'in uluslararası sağlık heyetlerinin ve doktorların Gazze'ye girişini engelleme çabalarının çok sayıda Filistinli hasta ve yaralının ölümüne neden olduğuna işaret ediliyor.

İsrailli yetkililerden, Sidhwa'nın Gazze'ye girişine neden izin verilmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

"İsrail, doktorların Gazze'ye girişine izin vermek zorunda"

İsrail'in ABD'li doktora Gazze'ye girişini reddetmesiyle çok sayıda Filistinli yaralı ve hastanın hayatını riske attığını kaydeden Sidhwa'nın avukatı Yotam Ben-Hillel, COGAT'a itirazda bulunduklarını belirtti.

Ben-Hillel, iki hafta geçmiş olmasına karşın henüz bir yanıt alamadıklarını vurgulayarak İsrail'in doktorların Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermek zorunda olduğunu hatırlattı.

Doktor Sidhwa'nın uzmanlık alanı olan karın yaralanmalarına ilişkin ameliyatların "karmaşık ve tehlikeli" olduğunu belirten Ben-Hillel, "Maalesef, müvekkilim Gazze'ye giremezse, bu cerrahi vakalar tedavi edilmeyecek veya daha az uzmanlığa sahip kişiler tarafından ele alınacak." dedi.

İsrail, 8 Ekim 2023'te başlattığı soykırıma varan saldırılarında çok sayıda hastane ve sağlık hizmeti veren binayı yerle bir ederken insani ve tıbbi yardımlar ile ihtiyaç duyulan yakıtın Filistinlilere ulaşmasını da engelliyor.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail, resmi evrakları ve sevk kağıtları hazır olmasına rağmen 16 bin 500 hasta ve yaralının Gazze dışına çıkışını engelliyor.