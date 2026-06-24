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İsrail Savunma Bakanı: "ABD'nin talebi olsa bile Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğiz"

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İsrail Savunma Bakanı Katz, ordunun Suriye ve Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini, ABD talebi olsa bile çekilmeyeceğini iddia etti. Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini belirterek, "ABD'nin talebi olsa bile ordu, Lübnan'ın güneyinden çekilmeyecek." iddiasında bulundu.

Times of Israel gazetesinin haberine göre Katz, başkent Tel Aviv'de bir etkinlikte, İsrail'in işgali altındaki Lübnan'ın güneyindeki durumla ilgili açıklama yaptı.

Katz, İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini ileri sürerek, "ABD'nin talebi olsa bile ordu, Lübnan'ın güneyinden çekilmeyecek." dedi.

İsrail'in güvenlik anlayışının bu olduğunu öne süren Katz, İsrail askerlerinin işgal ettiği bölgelerde kalacağını ve sivillerin dışarıda olacağını savundu.

Son olarak Katz, İsrail işgali nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlıların evlerine geri dönmeyeceğini ve buna izin vermeyeceklerini iddia etti.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.???????

ABD ile İran arasında imzalanan ve üzerine müzakerelerin sürdüğü mutabakat zaptında "Lübnan'da ateşkes" vurgusu yapılması Tel Aviv ile Washington yönetimleri arasında tansiyonun yükselmesine neden olmuş, başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer, Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini savunmuştu.

ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılan müzakerelerde, Lübnan'da ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran'ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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