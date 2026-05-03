İsrail, ABD'den iki yeni F-35I ve F-15I savaş uçağı filosu alacak

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD'den F-35I ve F-15I'lerden oluşan iki yeni savaş uçağı filosu alımını onayladığını duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile İran'a karşı başlatılan "savaştan çıkarılan derslerin" ardından iki yeni savaş uçağı filosunun tedarik edilmesi planının onaylandığı ifade edildi.

Açıklamada, Lockheed Martin'den dördüncü F-35I ve Boeing'den ikinci F-15IA filosunun alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Alımların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından daha önce onaylanan 350 milyar İsrail şekeli değerindeki gelecek 10 yıla yönelik kuvvet inşa planı kapsamında olduğu ifade edilen açıklamada, anlaşmanın tüm filonun İsrail ordusuna entegrasyonunu, kapsamlı bakımını, yedek parça temini ve lojistik desteğini içereceği kaydedildi.

Açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram'ın, bakanlığın Washington'daki misyonuna ilerleyen günlerde ABD hükümetiyle anlaşmanın sonuçlandırılması için hazırlık talimatı verdiği aktarıldı.

Böylelikle gelecek yıllarda İsrail ordusunun F-35I filosundaki uçak sayısı 100'e, F-15I filosundaki uçak sayısı ise 50'ye çıkmış olacak.

İsrail ordusunun envanterinde halihazırda Lockheed Martin tarafından yalnızca İsrail için üretilen 48 F-35I savaş uçağı bulunuyor.