İsrail 67'si çocuk 726 Filistinlinin cenazesini alıkoyuyor

Hamas, İsrail yönetiminin bazıları onlarca yıldır olmak üzere 726 Filistinlinin cenazesini alıkoyduğunu duyurdu.

Hamas, "Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Günü" münasebetiyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail tarafından uygulanan Filistinlilerin naaşlarını alıkoyma politikasının 7 Ekim 2023'ten bu yana "eşi benzeri görülmemiş" bir boyuta taşındığı vurgulandı.

İsrail'in, bazıları onlarca yıldır olmak üzere 726 Filistinlinin naaşını Rakamlar Mezarlığı'nda ya da morglarda alıkoyduğu kaydedildi. Bu sayının, Gazze Şeridi'nde cenazelerinin durumu bilinmeyen Filistinlileri içermediği aktarıldı.

Cenazelere karşı işlenen bu suç ve ihlallerin, ölülerin haklarını güvence altına alan ve onurlarına saygı gösterilmesini gerektiren tüm uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu belirtildi.

İsrail, Filistinlilerin cenazelerini teslim etmeyerek aileleri cezalandırıyor

Cenazelerin alıkonulmasının, Filistinli aileleri cezalandırmayı ve çocuklarının onurlu bir şekilde defnedilmesi hakkından mahrum bırakmayı amaçlayan İsrail baskı sisteminin bir parçası olduğu ifade edildi.

Filistin direniş güçlerinin, son takas sürecinde İsrailli esirlerin cenazelerine karşı tutumlarının insani ve ahlaki değerlerinin gerçekliğini ortaya koyduğu; İsrail hükümetinin ise Filistinlilerin naaşlarına karşı sadist suçlarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada Birleşmiş Milletlere ve insan hakları örgütlerine, "Rakamlar Mezarlığı'ndaki suçuna son vermesi, alıkoyduğu cenazeleri teslim etmesi, Filistin halkının onurlu şekilde cenazelerini defnetme hakkını koruması için İsrail'e ivedilikle baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Alıkonulan 726 cenazenin 67'si çocuk, 10'u kadın

Filistinli sivil toplum kuruluşu "Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Girişimi" tarafından yapılan yazılı açıklamada ise alıkonulan 726 cenazenin 67'sinin çocuk, 10'unun ise kadın olduğu, 256'sının Rakamlar Mezarlığı'nda tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, ismi belirtilmeyen bazı İsrail kaynaklarının, "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden en az 1500 cenazenin alıkonulduğunu; bu cenazelerin insanlık dışı şartlarda İsrail ordusuna bağlı Sde Teiman Askeri Üssü'nde tutulduğunu belgelediği" aktarıldı.

İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin naaşları teslim edilmiyor

İsrail'in 50 yıldan fazladır İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin naaşlarını alıkoyma; Filistinli aileleri sevdiklerine veda etme ve onları onurlu bir şekilde defnetme gibi en temel haklarından mahrum bırakma politikasını sürdürdüğü ifade edildi.

Cenazelerin alıkonulmasının düzensiz bir askeri uygulama olarak başladığı ancak hızla İsrail hukuk sistemine yerleştiği belirtilen açıklamada, 1967'den bu yana yüzlerce kişinin gizli numaralı Rakamlar Mezarlığı'na defnedildiği, 2004 yılında bu uygulamayı geçici şekilde kısıtlayan bir yönerge yayınlandığı fakat 1945 tarihli İngiliz Acil Durum Yönetmelikleri uyarınca 2015 yılında yeniden yürürlüğe girdiği kaydedildi.

İsrail Yüksel Mahkemesinin alıkoyma için yasal bir dayanak olmadığına ilişkin bir karar aldığı ancak Tel Aviv hükümetinin bu kararın uygulanmasını ertelediği ve 2018'de İsrail Meclisinin Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik yaparak polise cenazeleri alıkoyma yetkisi verdiği aktarıldı.

İsrail makamlarının, İsrail askerleri tarafından öldürülen ya da hapishanede ölen Filistinlilerin cenazelerini, "herhangi bir esir takasında pazarlık konusu yapmak için" alıkoyduğu belirtiliyor. İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını ise "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Eylül 2019'da İsrail askeri yetkililerine, Filistinli şehitlerin cesetlerini alıkoymak ve onları gelecekte müzakere kartı olarak kullanmak amacıyla geçici olarak defnetme yetkisi veren bir karar çıkarmıştı.