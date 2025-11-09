Haberler

İsrail, 2014'te Eşit Alınan Asker Hadar Goldin'in Cesedini Teslim Aldı

Güncelleme:
İsrail, 2014'te Hamas tarafından esir alınan asker Hadar Goldin'in cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla teslim aldı. Ceset, kimlik tespiti için Ulusal Adli Tıp Enstitüsüne gönderilecek.

İsrail, Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği, 2014'te esir alınan asker Hadar Goldin'e ait cesedi teslim aldığını duyurdu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın esirin cenazesine ait tabutu, İsrail ordusuna ulaştırdığı belirtildi.

Ordu tarafından teslim alınan İsrailli esirin cesedinin, kimlik tespiti için Ulusal Adli Tıp Enstitüsüne götürüleceği aktarıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından gün içinde yapılan açıklamaya göre, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir asker Hadar Goldin'in cesedinin Refah kentindeki Yebna Mülteci Kampı'nda olduğu tespit edilmişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in, esir Goldin'in cesedinin teslim edilmesi karşılığında hükümet yetkililerine, İsrail işgalindeki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubunun güvenli geçişine izin verilmesini önerdiğini aktarmıştı.

Ancak söz konusu öneriye Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirilmişti.

Goldin'in cesedinin bulunmasıyla Refah'ta mahsur kalan Hamas mensuplarının güvenli bölgelere geçişine izni verilip verilmeyeceği henüz netleşmedi.

Hadar Goldin, 2014'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir alınmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
