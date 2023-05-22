İspir Muhtarlar Derneği Başkanlığına Yaşar Dursun Yeniden Seçildi

İspir Muhtarlar Derneği Olağan Kurulu'nda tek aday olarak giren Yaşar Dursun, 56 üyenin oyuyla yeniden başkanlığa seçildi.

İspir Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevine yeniden Yaşar Dursun seçildi.

İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda, İspir Muhtarlar Derneği Olağan Kurulu yapıldı.

Tek aday olarak girdiği kurulda 56 üyenin oyuyla yeniden başkanlığa seçilen Dursun, destek olan muhtarlara teşekkür etti.

Dursun, ilçenin huzur ve refahı için devlet kurumları ile koordineli şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.