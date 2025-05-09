İspir'de Orman Yangını Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü

Erzurum'un İspir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki Karakamış Mahallesi'nin mezrası ile Sarıçay Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda ağaçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Dağlık alanda çıkan ve araçlarla intikal edilemeyen yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.