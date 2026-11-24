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Erzurum'un İspir ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Program, Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programa ???????İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA