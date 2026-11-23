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ISPARTA(AA) - Isparta'nın Aksu ilçesinde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Ayşe Berra Özdemir, öğretmenine duyduğu sevgiyi dizelere dökerek 570 şiir yazdı.

Şehit Yaşar Kocabaş Ortaokulunda eğitim gören Özdemir, iki yıl önce Türkçe öğretmeni Esra Kızılkaya'nın tayininin çıkmasının ardından yaşadığı üzüntüyü şiir yazarak ifade etmeye başladı.

Öğretmenine duyduğu sevgiyle kaleme aldığı şiirlerin sayısı zamanla 570'e ulaşan genç öğrenci, yazdıklarıyla öğretmenlerine duyulan sevgi ve saygının önemine dikkati çekiyor.

Şiirlerini Türkçe öğretmeni Esra Kızılkaya'ya ithaf eden Özdemir, bu çalışmalarla tüm öğretmenlere duyulan sevgi ve saygıyı anlatmayı amaçladığını belirtti.

Şiirlerinin bazı dergilerde ve yerel medyada yayımlandığını aktaran Özdemir, eserlerini kitap haline getirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Öğrencinin şiir yazma yeteneğini fark ederek çalışmalarını destekleyen Sosyal Bilgiler öğretmeni Alime Kuş, Ayşe Berra'nın şiire büyük ilgi duyduğunu söyledi.

Özdemir'in yazdığı şiirleri kendisiyle paylaştığını belirten Kuş, "Ayşe Berra'nın şiire olan bu tutumu diğer öğrencilerimize de örnek oluyor." ifadelerini kullandı.

Anne Ayşe ve baba Kadir Özdemir de çocuklarının şiir yazma konusundaki azmini desteklediklerini belirtti.

Kaynak: AA