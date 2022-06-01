Isparta'yı gülle tanıştıran Müftüzade Gülcü İsmail Efendi mezarı başında anıldı - Haberler

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Isparta'yı gülle tanıştıran Müftüzade Gülcü İsmail Efendi mezarı başında anıldı

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'yı gülle tanıştıran Müftüzade Gülcü İsmail Efendi mezarı başında anıldı

Bulgaristan'dan bastonun içine saklayarak gül fidanı getiren ve bu fidanı dikerek Isparta'yı "gül bahçesine" dönüştüren Müftüzade Gülcü İsmail Efendi, mezarı başında anıldı.

Bulgaristan'dan bastonun içine saklayarak gül fidanı getiren ve bu fidanı dikerek Isparta'yı "gül bahçesine" dönüştüren Müftüzade Gülcü İsmail Efendi, mezarı başında anıldı.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, gül çiçeği hasadı başladı.

Gün ağarmadan bahçelere giden üreticiler, açan gülleri toplayıp fabrikalara taşıyor. Fabrikalarda bir dizi işlemden geçirilen gül çiçeği, yağ halinde parfüm, yaprak halinde reçel, lokum ve çeşitli ürünler için piyasaya sunuluyor.

Bahçelerde yoğunluk sürerken üreticiler, kenti gülle tanıştıran İsmail Efendi'nin Gülcü Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti.

Mahalle muhtarı Hüseyin Eroğlu, İsmail Efendi'nin, 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonun içinde saklayarak getirdiği gül fidanını Gülcü Mahallesi'ne ektiğini ve böylece Isparta'ya ticari geleceği olan gülü kazandırdığını söyledi.

Bugün Isparta'nın hemen hemen her yerinde gül yetiştirildiğini belirten Eroğlu, "Isparta gülü hem kent hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Birçok kişinin geçim kaynağını oluşturuyor. Böyle bir durumda Gülcü İsmail Efendi'yi anmak boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Isparta'da, 3-5 Haziran'da Gül Festivali düzenlenecek.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

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