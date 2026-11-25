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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde narkotik suçların önlenmesine yönelik 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ifadeler, başvurular ve istihbari çalışmalar neticesinde operasyon gerçekleştirildi.

İlçede 7'si polis, 23'ü jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet eden 30 kişiye ait 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 108 gram kubar esrar, 15 gram şüpheli madde, 20 tramadol hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 11 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 5 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 137 tabanca fişeği ve 1 muşta ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli ve idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA