Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Isparta Sütçüler'de kanyonda düşen İHH eğitmeni Sinan Yavuz hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta Sütçüler'de kanyonda düşen İHH eğitmeni Sinan Yavuz hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'dan Isparta Sütçüler'e eğitime gelen 14 kişilik İHH ekibinden Sinan Yavuz, dağlık bölgede düşerek hayatını kaybetti. Yavuz'un Küçükçekmece İHH Temsilciliği ekibinden olduğu öğrenildi; kanyondan kurtarılan 3 kişi ilçeye getirildi, 10 kişi için çalışmalar sürüyor.

HAYATINI KAYBEDEN EĞİTMEN KÜÇÜKÇEKMECE EKİBİNDEN

İstanbul'dan Isparta'nın Sütçüler ilçesine eğitime gelen 14 kişilik İHH ekibinden, dağlık bölgede düşüp hayatını kaybeden İHH eğitmeni Sinan Yavuz'un, Küçükçekmece İHH Temsilciliği ekibinden olduğu öğrenildi. Küçükçekmece İHH Temsilciliği olayla ilgili sanal medyadan taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Küçükçekmece İHH Arama Kurtarma ekibimizden yol arkadaşımız Sinan Yavuz'u, Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki kanyon eğitimi sırasında meydana gelen elim kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm İHH ailemize sabırlar diliyoruz" denildi.

ARAZİ ŞARTLARI ZORLUYOR

Diğer yandan kanyondan kurtarılan 3 kişinin Sütçüler ilçesine getirildiği, diğer 10 kişinin kurtarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Kurtarma için helikopter desteği istendiği ancak bölgenin arazi yapısının çalışmaları güçleştirdiği belirtildi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Juventus'a kendi evinde ağır darbe! Gol olup yağdılar

Ne olacak bu takımın hali? Kendi seyircisi önünde madara oldu

Hepsi’nin Yasemin’i Big5 jüri kadrosuna katıldı

Hepsi’nin Yasemin’i artık jüri koltuğunda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris'teki yağmada Messi imzalı servet değerindeki ürünleri çaldılar

Ülke yangın yeri! Yaptıkları rezilliği bir de sergilediler
İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor

Yıllar sonra ortaya çıkan kare! Yapılan yorumlar aynı
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi

Fransa'da protestolar hükümeti sarstı! İstifa krizi patlak verdi
İstanbul'un yanı başında kar 20 santimetreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar 20 santimetreye ulaştı
Benzine bu gece 4 lira 30 kuruş indirim geliyor

Bu gece yarısı hesaplar değişecek
Kylie Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı

Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti

Rahibin feci sonu kamerada! Ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti