Isparta Sütçüler'de kanyonda düşen İHH eğitmeni Sinan Yavuz hayatını kaybetti

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HAYATINI KAYBEDEN EĞİTMEN KÜÇÜKÇEKMECE EKİBİNDEN

İstanbul'dan Isparta'nın Sütçüler ilçesine eğitime gelen 14 kişilik İHH ekibinden, dağlık bölgede düşüp hayatını kaybeden İHH eğitmeni Sinan Yavuz'un, Küçükçekmece İHH Temsilciliği ekibinden olduğu öğrenildi. Küçükçekmece İHH Temsilciliği olayla ilgili sanal medyadan taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Küçükçekmece İHH Arama Kurtarma ekibimizden yol arkadaşımız Sinan Yavuz'u, Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki kanyon eğitimi sırasında meydana gelen elim kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm İHH ailemize sabırlar diliyoruz" denildi.

ARAZİ ŞARTLARI ZORLUYOR

Diğer yandan kanyondan kurtarılan 3 kişinin Sütçüler ilçesine getirildiği, diğer 10 kişinin kurtarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Kurtarma için helikopter desteği istendiği ancak bölgenin arazi yapısının çalışmaları güçleştirdiği belirtildi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı