Isparta Ormanlarında Sonbaharın Renk Cümbüşü

Isparta'nın Aksu ve Sütçüler ilçelerinde bulunan ormanlarda, sonbahar mevsimine girilmesiyle yeşilin tonlarına sarı ve kızıl renkler de eklendi.

Karaçam ağaçlarının yer aldığı ormanlarda farklı renk tonları görsel şölen oluşturdu.

Aksu ilçesi Karağı Köyü bal ormanları ve Karağı göleti çevresinde de renk tonları eylül ayında daha da arttı.

Zindan Mağarası, Dedegöl Dağı ve bölgedeki yaylara gelen yerli ve yabancı turistler sonbahar renklerine bürünen ormanlarda fotoğraf çekimi yaptı.