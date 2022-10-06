Isparta haber... Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı Güncel Haberler Isparta gelişmesine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheliyi gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheliyi gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 868,7 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 8 adet 12 kalibre tüfek fişeği, 5 adet içme aparatı, 2 adet bıçak ele geçirilirdi. Gözaltına alınanlardan 3 kişi işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan Balıkesir Hisarcık Gönen Güncel Haberler

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