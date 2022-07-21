Isparta haber | BALIKESİR - Gönen'de 4,6 büyüklüğünde deprem (2) - Haberler

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Isparta haber | BALIKESİR - Gönen'de 4,6 büyüklüğünde deprem (2)

AA - Rıdvan Tandoğan - Güncel
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Edinilen Isparta gelişmesine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.44'te merkez üssü

Balıkesir'in Gönen ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,32 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel

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