Isparta haber | BALIKESİR - Gönen'de 4,6 büyüklüğünde deprem (2) Edinilen Isparta gelişmesine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.44'te merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,32 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel Güncel Haberler

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