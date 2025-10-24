Isparta Gelendost Eski Belediye Başkanı 23 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Isparta Gelendost eski Belediye Başkanı Mustafa Özmen, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, irtikap suçlarından 23 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayı karara bağlayan heyet, Özmen'e rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, irtikap suçlarından aldığı cezaların toplamıyla indirimleri dikkate alarak 23 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

Heyet, aynı davada yargılanan diğer sanıklar hakkında ise, M.D'ye zimmet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası, Y.Y'ye 2 yıl 1 ay, M.T'ye 2 yıl 7 ay 6 gün, T.K.A ve Ü.S'ye 10 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Özmen'in annesi ve babası zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasından beraat etti.

Olay

Eski Belediye Başkanı Özmen, 26 Mart'ta zimmet suçlamasıyla tutuklanmış, aynı suçlamayla gözaltına alınan anne ve babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.