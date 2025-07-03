Isparta Eğirdir'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Sevinçbey köyü Bademli Boğazı mevkisinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen M.Ç, K.A, H.Ç. ve E.A. suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel