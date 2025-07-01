Isparta'daki Orman Yangınında Yayılma Hızı Yavaşladı

Isparta'daki Orman Yangınında Yayılma Hızı Yavaşladı
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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde başlayan orman yangınında yayılma hızı yavaşladı. Vali Yardımcısı, yangın kontrol altına alınmadığı uyarısında bulundu ve bazı evlerin boşaltıldığını açıkladı.

YANGININ YAYILMA HIZI YAVAŞLADI

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde saat 11.25'te başlayan orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor. Isparta Yangın Koordinasyon Merkezi'ne başkanlık yapan Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, "Yangının yayılma hızı yavaşlatıldı. Sarp kayalıklardaki alevlere hortumla müdahale edilemediği için sadece havadan müdahale ediliyor. Bu nedenle 'yangın kontrol altına alındı' şeklinde değerlendirmiyoruz. Ayaneç ve Yaka mahallelerindeki bazı evler ihtiyaten boşaltıldı. Burada yaşayan insanlar Sütçüler ilçe merkezine nakledildi. Bölgedeki hayvanların tahliyesi için kamyonetler gönderildi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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