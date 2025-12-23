Isparta'da bir lisede çevre duyarlılığı sosyal deneyi yapıldı

Isparta'daki Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi'nde çevre duyarlılığını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen sosyal deneyde, bir öğrencinin yerdeki pet şişeyi alarak çöp kutusuna atması takdir topladı.

Okul yönetimi tarafından, öğrencilerin çevreye duyarlılığını ölçmek amacıyla yapılan sosyal deneyde koridora pet şişe bırakıldı. Birçok öğrenci şişenin yanından geçti. 10. sınıf öğrencisi İsmail Hakkı Can ise yerdeki pet şişeyi fark ederek çöp kutusuna attı. Öğrencinin bu davranışı okulun güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve ilgi gören görüntüyü izleyenler, duyarlı öğrenciyi tebrik etti.

Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Hüsrev Büyükdoğaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir sosyal farkındalık çalışması yaptıklarını söyledi.

Çalışmayı çevre bilinci oluşturma amacıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Büyükdoğaç, "Okulumuzda yaklaşık 1500 öğrenci var. Bu öğrencilerden birinin bile bu bilinci göstermesi bizim için çok önemliydi. Bu davranışı sergileyen öğrencimizi de örnek olması adına ödüllendirdik. Okul sadece ders anlatılan bir yer değil. Eğitim, davranış ve farkındalık kazandırılan bir kurumdur." diye konuştu.

Öğrenci İsmail Hakkı Can ise çevre bilincinin ailesinden geldiğini belirterek, "Sadece okulumuzu değil her yeri temiz tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Pet şişeyi çöpe attıktan sonra öğretmenlerim ve arkadaşlarımın alkışlarıyla karşılaştım. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tebrik edenler oldu. Gurur duydum." dedi.