Haberler

Isparta'da bir lisede çevre duyarlılığı sosyal deneyi yapıldı

Isparta'da bir lisede çevre duyarlılığı sosyal deneyi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin çevre duyarlılığını göstererek yere atılmış pet şişeyi çöp kutusuna atması sosyal medyada ilgi gördü. Okul yönetimi, bu davranışı ödüllendirerek çevre bilincini artırmayı amaçlayan bir sosyal deneye imza attı.

Isparta'daki Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi'nde çevre duyarlılığını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen sosyal deneyde, bir öğrencinin yerdeki pet şişeyi alarak çöp kutusuna atması takdir topladı.

Okul yönetimi tarafından, öğrencilerin çevreye duyarlılığını ölçmek amacıyla yapılan sosyal deneyde koridora pet şişe bırakıldı. Birçok öğrenci şişenin yanından geçti. 10. sınıf öğrencisi İsmail Hakkı Can ise yerdeki pet şişeyi fark ederek çöp kutusuna attı. Öğrencinin bu davranışı okulun güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve ilgi gören görüntüyü izleyenler, duyarlı öğrenciyi tebrik etti.

Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Hüsrev Büyükdoğaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir sosyal farkındalık çalışması yaptıklarını söyledi.

Çalışmayı çevre bilinci oluşturma amacıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Büyükdoğaç, "Okulumuzda yaklaşık 1500 öğrenci var. Bu öğrencilerden birinin bile bu bilinci göstermesi bizim için çok önemliydi. Bu davranışı sergileyen öğrencimizi de örnek olması adına ödüllendirdik. Okul sadece ders anlatılan bir yer değil. Eğitim, davranış ve farkındalık kazandırılan bir kurumdur." diye konuştu.

Öğrenci İsmail Hakkı Can ise çevre bilincinin ailesinden geldiğini belirterek, "Sadece okulumuzu değil her yeri temiz tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Pet şişeyi çöpe attıktan sonra öğretmenlerim ve arkadaşlarımın alkışlarıyla karşılaştım. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tebrik edenler oldu. Gurur duydum." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
DEM heyeti, Bakan Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık

Bakanlıkta 1,5 saatlik görüşme! İşte DEM heyetinin ilk açıklaması
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Polis 'Fotoğraftaki sen değilsin' dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı

Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
title